شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى النجاح الذى حققته منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التى تم إطلاقها مؤخراً، ولاقت إقبالاً ملحوظاً من المستوردين والمستخلصين الجمركيين للانضمام للمنظومة، التى ستسهم فى خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها.

ونوه الدكتور محمد معيط، إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2021/2022، ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى السابق، بما يمثل زيادة سنوية قدرها 21%.

وحول أداء الإيرادات العامة للدولة، أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الايرادات الضريبية بشكل سنوى بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2021/2022.

كما أوضح وزير المالية، خلال العرض أننا نستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7% من الناتج المحلى.