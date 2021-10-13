شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن فرص الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض بعض المناطق بالجمهورية لفرص أمطار اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وفيما يلى تفاصيل فرص الأمطار على محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، كما يلى :

يوم الأربعاء 13 أكتوبر:-

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على مطروح والسلوم والضبعة.

يوم الخميس 14 أكتوبر:-

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على مطروح والسلوم والضبعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.