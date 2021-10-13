شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هيل: عمال جوجل وأمازون يطالبون شركاتهم بإنهاء عقود مع حكومة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر تحالف من عمال أمازون وجوجل خطابا يدعون فيه مدراءهم إلى الانسحاب من عقد مع الحكومة الإسرائيلية، فى خطاب موقع بأكثر من 300 من عمال أمازون و100 موظف من جوجل بإنهاء مشروع "nimbus".

وبحسب صحيفة ذا هيل، تقدم كلتا الشركتين خدمات تكنولوجية للجيش والحكومة الإسرائيليين بموجب عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام.

وكتب العمال: "تم التوقيع على هذا العقد في نفس الأسبوع الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 250 شخصًا ، من بينهم أكثر من 60 طفلاً".

وأضافوا: "إن التكنولوجيا التي تعاقدت شركاتنا على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أكثر قسوة للفلسطينيين".

ووفقا للتقرير، سيساعد مشروع "nimbus" إسرائيل بشكل غير قانوني في جمع البيانات عن الفلسطينيين ، كما يقول العمال ، والتي ستُستخدم لمزيد من السياسات التي تقول هيومن رايتس ووتش إنها تشكل جرائم فصل عنصري.

وصرح متحدث باسم امازون عندما طلبت منه الصحيفة التعليق قائلا: "نركز على إتاحة مزايا التكنولوجيا الرائدة عالميا لجميع عملائنا أينما كانوا".

يذكر أن جوجل انهت عقد لوزارة الدفاع الأمريكية كانت ستقدم فيه الشركة تكنولوجيا تستطيع تتبع الافراد الذين تظهر صورهم في لقطات تؤخذ من طائرات درون في عام 2018 اطلق عليه اسم Project Maven بعد معارضة داخلية في عام 2018، كما دعا عمال امازون إلى التوقف عن بيع برنامج Rekognition للتعرف على الوجه إلى سلطات إنفاذ القانون.