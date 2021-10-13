شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر رئيس وزراء المجر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لرئيس وزراء المجر، لدعوة مصر لقمة فيشجراد للمرة الثانية، مشيرًا إلى انه أجرى مباحثات ثنائية إيجابية وطيبة فى كافة المجالات، مع رئيس وزراء المجر.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجري بالعاصمة بودابست، اليوم الأربعاء: "تقدير كبير لرئيس الوزراء على رؤيته وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو منطقة المتوسط وأسجل تقديري على دعمه المتواصل لمصر والذى بدأ منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الأمور الصعبة التى مرت بها منذ 2011 وحتى 2013".

وجاءت أهم رسائل رئيس الجمهورية خلال اللقاء كالتالى: