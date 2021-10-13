شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس خريفى معتدل بأغلب الأنحاء ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة علي القاهرة والوجة البحري لتكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس خريفى معتدل على باقي الأنحاء بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.