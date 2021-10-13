شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصابة 14 مواطنا باختناقات فى حريق محدود بإحدى قاعات مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 14 مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل 8 حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ 6 حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد، تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً طبية من مديرية الشؤون الصحية والوزارة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية والاسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد «مجاهد» على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر كافة الفرق الطبية من مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.









أحد المصابين فى حريق الجونة



إصابة 14 مواطنا باختناقات فى حريق محدود بإحدى قاعات مهرجان الجونة



الإسعاف فى موقع حريق الجونة



نقل المصابين من حريق الجونة