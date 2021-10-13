شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية: سحب رخص الممتنعين عن تثبيت الملصق الإلكترونى أول نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم اعتباراً من أول نوفمبر ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير.. مع إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

حريق بقاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائى ومحاولات للسيطرة على النيران

نشب منذ قليل حريق محدود بالقرب من قاعة البلازا بمدينة الجونة والمقرر إقامة فيها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، ويعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق وإطفائه، ومن المتوقع أن يوضح القائمون على المهرجان تفاصيل الحريق وسبب الذى أدى إليه.

وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه في حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

التعليم: تطبيق 3 فترات دراسية حل مؤقت لخفض الكثافات بالفصول

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

النقل تدرس تطبيق تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائى

تدرس وزارة النقل تطبيق نظام التذكرة الموحدة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وخط القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى إنهاء أعمال تنفيذه وخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر المخطط افتتاحهما أمام الجمهور بداية عام 2022.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن نظام التذكرة الموحدة سيكون عبارة عن محفظة نقدية، أو مجموعة تذاكر ستحمل على كارت ذكى واحد سيكون بإمكان الراكب استخدامه في استقلال وسائل النقل الثلاثة، على أن يتم تعميمه تباعا على باقى وسائل النقل العاملة بالجر الكهربائى أو الأتوبيسات الترددية العاملة بالكهرباء المخطط تشغيلها في القاهرة الكبرى.

وأضافت المصادر، أن الراكب يستطيع باستخدام الكارت الموحد أو التذكرة، استقلال أى وسيلة نقل من الوسائل الثلاث أو أي وسيلة أخرى سيتم إضافتها تباعا لهذا النظام، لافتة إلى أن شبكة خطوط السكة الحديد الحالية العاملة بالديزل يصعب تطبيق عليها هذا النظام حتى الآن، حيث أن هذا النظام يتطلب بوابات دخول وخروج إلكترونية تعمل بتكنولوجيا واحدة يمكنها قراءة قبول الكارت الذكى الموحد.

معلومات الوزراء: أغلب المصريين يؤيدون حضور الطلاب بالعام الدراسى الحالى

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي، بهدف التعرف على آراء المواطنين حول تطعيم أطفالهم، وذلك بعد تطعيم عدد لا بأس به من سكان العالم من البالغين (18 سنة فأكثر)، بدأ التفكير عالمياً في تلقيح الأطفال أيضًا، خاصة بعد أن وافقت هيئة الدواء الأوروبية على تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 عاماً ببعض لقاحات فيروس "كورونا".

وبسؤال المبحوثين عن مدى تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على لقاح فيروس "كورونا"، اتضح أن النسبة الكبرى منهم في استطلاعي يوليو 41.6%، وسبتمبر40.7% لعام 2021 يؤيدون ذلك، في حين عارض 15.2% و16% على التوالي تطعيم هذه الفئة العمرية، وأوقف 12% في الاستطلاع الأخير تأييدهم لحصول الأطفال في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على اللقاح على بعض الاعتبارات، كان من أهمها أن يكون الحصول على اللقاح مفيدًا، وآمنًا لهم.

حظر التصوير داخل المدارس.. تعرف على ضوابط التعليم لضمان انتظام الدراسة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، بهدف انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل توجيهات الوزارة.

- وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، ويتم الإعلان عنها بالمدرسة، مع تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

- منع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.

- منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر.

- يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.