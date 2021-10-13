شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان محدش يضحك عليك".. اعرف أسعار السلع على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، هو 50 شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر، كما نجحت الوزارة طوال فترة جائحة كورونا في توفير وتأمين مخزون من السلع الاستراتيجية يكفى احتيجات البلاد لفترات طويلة

الخليج 365 ينشر أهم المعلومات عن أسعار السلع على بطاقات التموين:

أسعار السلع التموينية.

سكر معبأ 1 كيلو 8.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات.

عدس مجروش 500 جرام 8 جنيهات.

فول مجروش 500 جرام 9.90 جنيه.

مسلى صناعي 800 جرام 17.25 جنيه.

شاي ناعم 40 جراما 3 جنيهات.

صلصة طماطم 300 جرام 4.75 جنيه.

جبنة 250 جراما 5.25 جنيه.

لبن جاف 125 جراما 17.50 جنيه.

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

زيت خليط 1 كيلو 21 جنيهًا.

مكرونة 1 كيلو 8 جنيهات.

مكرونة 500 جرام 4 جنيهات.

دقيق معبأ 1 كيلو 7.5 جنيهات.

علبة كبريت 1 جنيه.

كيس ملح زنة 200 جرام 1 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام 2 جنيه.

ظرف طحينة بيضاء 28 جرام 2 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرام 2 جنيه.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

كيس كابتشينو 18 جرام 3 جنيهات.

مسحوق أوتوماتيك 1 كيلو 15.75 جنيه.

مسحوق عادي 800 جرام 10.50 جنيه.

صابون غسيل 2.25 جنيه.

صابون تواليت 5.50 جنيه.