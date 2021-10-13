شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نقدر ثقة رئيس وزراء المجر فى عبور مصر لأزماتها منذ 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لرئيس وزراء المجر، لدعوة مصر لقمة فيشجراد للمرة الثانية، مشيرًا إلى انه أجرى مباحثات ثنائية إيجابية وطيبة فى كافة المجالات، مع رئيس وزراء المجر.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجري بالعاصمة بودابست، اليوم الأربعاء: "تقدير كبير لفخامة رئيس الوزراء على رؤيته وتفهم الأمور سواء في المنطقة أو منطقة المتوسط وأسجل تقديري على دعمه المتواصل لمصر والذى بدأ منذ سنوات، وثقته في أن مصر ستتغلب على الأمور الصعبة التى مرت بها منذ 2011 وحتى 2013".

وأضاف الرئيس: "اتفقنا دائما فى كل لقاء على التحرك للأمام فى التعاون بالمجالات المختلفة، واتفقنا على العمل بقوة دفع كبيرة فى المجالات الزراعية والسياحة والصناعات المختلفة والاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية في المجر، معلقا: "محتاجين هذا التعاون فيما بيننا".

وأكمل الرئيس السيسي،: "تحدثنا على قضايا الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تقوم بها مصر لمنع خروج أى قارب أو عبر الحدود".