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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإجازات الرسمية فى العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث بدأت الدراسة فى العام الدراسي الجديد، السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.
وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).
وجاءت الإجازات الرسمية خلال هذه العام الدراسى الجديد كالتالى:
18 أكتوبر إجازة المولد النبوى الشريف
7 يناير عيد الميلاد المجيد
25 يناير عيد الشرطة
5 فبراير إجازة نصف العام الدراسى
25 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم
1 مايو عيد العمال
من المتوقع حلول عيد الفطر فى أول شهر مايو