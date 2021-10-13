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قائمة الإجازات الرسمية فى العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث بدأت الدراسة فى العام الدراسي الجديد، السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

وجاءت الإجازات الرسمية خلال هذه العام الدراسى الجديد كالتالى:

18 أكتوبر إجازة المولد النبوى الشريف

7 يناير عيد الميلاد المجيد

 

25 يناير عيد الشرطة

 

5 فبراير إجازة نصف العام الدراسى

 

25 أبريل عيد تحرير سيناء وشم النسيم

 

1 مايو عيد العمال

 

من المتوقع حلول عيد الفطر فى أول شهر مايو

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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