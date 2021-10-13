قائمة الإجازات الرسمية فى العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث بدأت الدراسة فى العام الدراسي الجديد، السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

وجاءت الإجازات الرسمية خلال هذه العام الدراسى الجديد كالتالى:

18 أكتوبر إجازة المولد النبوى الشريف