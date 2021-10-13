شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو لاستقرار الدول المصدرة للمهاجرين لمنع الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، التي تعاني من عدم الاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجري بالعاصمة بودابست: "إذا كنا محتاجين منع الهجرة غير الشرعية الى أوروبا يجب عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين.. هذا البعد إنساني وأخلاقى وهو عدم السماح للناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر".