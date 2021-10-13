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الرئيس السيسى يدعو لاستقرار الدول المصدرة للمهاجرين لمنع الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، التي تعاني من عدم الاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجري بالعاصمة بودابست: "إذا كنا محتاجين منع الهجرة غير الشرعية الى أوروبا يجب عودة الاستقرار إلى الدول المصدرة للمهاجرين.. هذا البعد إنساني وأخلاقى وهو عدم السماح للناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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