للتعامل الفوري مع الطوارئ.. المرور تدفع بسيارات إغاثة مجهزة بالطرق والمحاور الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

دفعت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية، بعدد من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة؛ للتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة بنطاق (الطريق الدائري الأوسطي – الطريق الدائري الإقليمي- القطامية / العين السخنة – القاهرة / الإسكندرية الصحراوي- الطريق الدائري الشرقي - القاهرة / السويس الصحراوي – القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي)، وذلك على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمني الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء في كافة المجالات، ولاسيما التطوير الذي تشهده الدولة في مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين جميع المحافظات، كونها أحد أهم الركائز في البنية التحتية ولها بالغ الأثر في تسيير وتسهيل الحركة المرورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور وتوفير كافة سبل الدعم اللوجستية.