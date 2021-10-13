إحباط ترويج 110 مواد غذائية مغشوشة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة أمنية مُكبرة، استهدفت المصانع والمخازن والمتاجر العشوائية والتي تخصصت في إنتاج الإعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وتصنيع الحلويات الجافة "حلوى المولد النبوي" بدون ترخيص وباستخدام خامات مجهولة المصدر بنطاق محافظة (الشرقية).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط المديرين المسئولين عن 6مصانع عشوائية "بدون ترخيص"، بلغ إجمالي المضبوطات (22,8 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية "حلويات جافة بسكويت، لبان" مغشوشة ومقلدة مُعبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مُعدة للتداول- 31,4 طن مواد خام ومنتج نهائي عبارة عن "سلفونك، تايلوز، ألوان صناعية، زهرة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فـي التصنيع- 57,5طن مواد خام خرز بلاستيك مغشوشة "تستخدم فـي تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية"- 500 صندوق بلاستيك مختلف الأحجام "منتج نهائي" مجهولة المصدر ومعدة للتداول).