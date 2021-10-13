ضبط مدير محطة وقود لبيعه السلع البترولية في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن محطة وقود "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة)؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة "السولار" داخل مخزن بدون الحصول على موافقة الجهات المعنية، وبدون إتباع اشتراطات السلامة المهنية، وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لجمهور المستهلكين، مستخدماً طلمبة ومسدس لتموين السيارات بالمحطة.

وتم ضبط كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة "سولار" داخل تنك حديدي مجهول المصدر وبدون مستندات أو فواتير.