"سيارة الخطر".. ضبط عنصر إجرامي يسرق هواتف مواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة وإعادة المسروقات بالقاهرة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين والهواتف المحمولة بأسلوبي "المغافلة، والخطف" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث مستخدماً في ذلك إحدى السيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بقيامه بإيهام المواطنين بعمله كسائق بشركة لنقل الركاب وعقب استقلالهم السيارة صحبته يدعي عمله في شركة أخرى "وهمية" أسعارها مخفضة وعقب توصيلهم ونزولهم من السيارة يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل التطبيق الخاص بتلك الشركة، ومغافلتهم والاستيلاء على هواتفهم المحمولة والفرار بالسيارة، واعترف بارتكاب 12 حادث سرقة هواتف محمولة ومتعلقات مواطنين بذات الأسلوب ، وكذا أسلوب "الخطف"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (4 هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة "- مبلغ مالي) وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة وقيامه ببيع باقي الهواتف المحمولة متحصلات نشاطه الإجرامي على موقع تسوق إلكتروني للأشخاص المتعاملين على الموقع "لا يمكنه الإرشاد عنهم"، كما تم بإرشاده ضبط 7 هواتف محمول مجهولين المصدر.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم والمضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.