قُدرت بمليون ونصف.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بسوهاج.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن المركزي -الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – مقيمين بمحافظة سوهاج) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمان حال استقلالهما "دراجة نارية بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون و500 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.