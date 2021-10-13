ضبط شخص لقيامه الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة المنيا – شقيقه "حاصل على ليسانس" يعمل بالخارج) بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني ، وإرسالها للأول عن طريق العائدين للبلاد من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوى العاملين بالخـارج، مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية ، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العُملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد بالخارج".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.