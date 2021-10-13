سقوط تشكيل عصابي لسرقة كبار السن المترددين على مكاتب البريد في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية")، حال شروعهما في سرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "النشل"، وبحوزتهما (مبلغ مالي- فيزا كارت- سلاح أبيض).

بمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من كبار السن، حال ترددهم على مكاتب البريد، وأضافا بأن المبلغ المالي والفيزا من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.