السيسي: منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا يتوقف على عودة الاستقرار للدول المصدرة للمهاجرين، مبديًا تقديره لقدرة لتفهم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر عقب مباحثاتهما اليوم في العاصمة المجرية بودابست.

وقال الرئيس السيسي إنه اتفق مع رئيس وزراء المجر على التحرك للأمام للتعاون في المجالات المختلفة وإعطاء قوة دفع كبيرة للتعاون المشترك في مجالات الزراعة والاقتصاد والسياحة والصناعات والاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى أصدقائنا في المجر.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره الشديد لرئيس وزراء المجر على دعمه المتواصل لمصر الذي بدأ مبكرًا وثقته بأن مصر ستتغلب على الظروف الصعبة منذ عام 2011.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهتها، معربًا عن تقديره واحترامه الشديد للشعب المجري ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، مهنئا الشعب المجري على قيادته له.

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