شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سداد 242 مليون جنيه مستحقات منافذ صرف السلع عن فارق نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعه لوزارة التموين والتجارة الداخلية بسداد مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى وأن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.