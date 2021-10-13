شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب تنسيق الجامعات بقبول إخطار درجات نجاح طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم العالي بمكتب التنسيق الجامعات المصرية، بالتنبيه على إدارات شئون الطلاب بالجامعات والمعاهد بقبول إخطار درجات طلاب الثانوية العامة الصادر من السجلات بالإدارة العامة للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم كمستند بديل صحيح دال على نجاح الطالب، مع أخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بتسليم استمارة النجاح المؤمنة فور استلامها حرصا على مستقبل الطلاب وطمأن الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أنه تم طباعة استمارات النجاح للطلاب الناجحين بالثانوية العامة الدورين الأول والثاني، وجار عمل البرامج الخاصة بطباعة استمارات النجاح لطلاب الدبلومات الفنية بنوعيتها المختلفة، نظرا لتعدد النوعيات والتخصصات والشعب المختلفة التي تصل لأكثر من 350 تخصصا تقريبا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لشئون طلاب الجامعات والمعاهد التي يتم قبول طلاب التعليم الفني بها الاستعلام عن مدى صحة البيانات المقدمة من هؤلاء الطلاب من الإدارة العامة للامتحانات، فور استلام هذه البيانات بدون رسوم، لحين استلام هؤلاء الطلاب استمارة النجاح المؤمنة الخاصة بهم.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه تم الانتهاء من إصدار الشهادات المؤمنة لطلبة الدور التاني للثانوية العامة وفي طريقها للمديريات ثم المدارس وعلى الطلاب استلامها من المدارس بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021 بإذن الله مع خالص تمنيات الوزارة بالتوفيق والسداد.

