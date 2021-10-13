شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التصوير داخل المدارس.. تعرف على ضوابط التعليم لضمان انتظام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس بعد بدء العام الدراسي الجديد، بهدف انتظام الدراسة، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل توجيهات الوزارة.

- وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، ويتم الإعلان عنها بالمدرسة، مع تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

- منع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.

- منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر.

- يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

- يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

- يمكن اتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر.

- بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

- استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات)لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

- السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

