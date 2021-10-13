شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تخفض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات / صناعى ( 145) بالمدارس ألتى بها أماكن شاغرة.
- فصول كهرباء مصر بنظام ثلاث سنوات (220)،، خمس سنوات (250)
- فصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية (180) للاعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التى بها أماكن شاغرة.
- يتم حساب مجموع الطلبة الحاصلين على الشهادة الأعدادية الأزهرية كالأتى:
مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب × 280 على المجموع الكلى.
كما تم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.
- فصول الأعداد المهنى الفندقى إعدادى عامة بمجموع 205 درجة.
إعدادى مهنى ( مجال صناعات غذائية _ مجال زراعى) بمجموع 200درجة.
ومرفق تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالجداول الاتية.