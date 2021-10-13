تعليم القاهرة تخفض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية ( زراعى - تجارى _ فندقى - صناعى) للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث أكد محمد عطية مدير تعليم القاهرة، حرص المديرية على حصول الطلبة على فرص التعليم الفنى المختلفة والتى يرغبون بها.

وأشار الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية إلى إنه سيتم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة، كالتالى:-

- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات / صناعى ( 145) بالمدارس ألتى بها أماكن شاغرة.

- فصول كهرباء مصر بنظام ثلاث سنوات (220)،، خمس سنوات (250)

- فصول مهنية ملحقة بالمدارس الصناعية (180) للاعدادية المهنية والإعدادية العامة بالمدارس التى بها أماكن شاغرة.

- يتم حساب مجموع الطلبة الحاصلين على الشهادة الأعدادية الأزهرية كالأتى:

مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب × 280 على المجموع الكلى.

كما تم النزول بالمجموع عن الحد الأدنى طبقا للأماكن الشاغرة لكل مدرسة.

- فصول الأعداد المهنى الفندقى إعدادى عامة بمجموع 205 درجة.

إعدادى مهنى ( مجال صناعات غذائية _ مجال زراعى) بمجموع 200درجة.

ومرفق تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالجداول الاتية.