شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تطبيق 3 فترات دراسية حل مؤقت لخفض الكثافات بالفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة، بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

وتابعت المصادر، أن تطبيق نظام الثلاث فترات بعد الحصول على موافقة مدير المديرية، حيث يحدد القرار والمدارس الفترة الواحدة والفترتين والثلاث فترات.