شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر دبلوماسية: علاقتنا بالكويت تاريخية ونشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت مصادر مطلعة ومتصلة بالأوساط المصرية الرسمية اندهاش المسؤولين المصريين بشكل كامل مما نُسب إلى الوزير سامح شكرى اتصالاً بالكويت الشقيقة، مُضيفين أنه يكفى لمن يختلق هذا الكلام مراجعة حوارات الوزير شكرى للتأكد من الطبيعة المُضللة والكاذبة لما نشر.

وأكدت المصادر أيضاً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على متانة العلاقات المصرية الكويتية وأنها علاقات تاريخية وتتمتع بخصوصية وتشهد تنسيقاً على كافة المستويات، مما يجعل أى محاولة لنشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة مشاعر الناس وهو ما يعيه ويدركه البلدان الشقيقان تماماً.