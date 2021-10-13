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مصادر دبلوماسية: علاقتنا بالكويت تاريخية ونشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة الناس

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القاهرة - سامية سيد - نقلت مصادر مطلعة ومتصلة بالأوساط المصرية الرسمية اندهاش المسؤولين المصريين بشكل كامل مما نُسب إلى الوزير سامح شكرى اتصالاً بالكويت الشقيقة، مُضيفين أنه يكفى لمن يختلق هذا الكلام مراجعة حوارات الوزير شكرى للتأكد من الطبيعة المُضللة والكاذبة لما نشر.

 

وأكدت المصادر أيضاً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على متانة العلاقات المصرية الكويتية وأنها علاقات تاريخية وتتمتع بخصوصية وتشهد تنسيقاً على كافة المستويات، مما يجعل أى محاولة لنشر أخبار كاذبة محاولة يائسة لإثارة مشاعر الناس وهو ما يعيه ويدركه البلدان الشقيقان تماماً.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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