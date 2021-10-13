شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يضع إكليلًا من الزهور بالنصب التذكارى فى ميدان الأبطال ببودابست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إكليلا من الزهور بالنصب التذكاري بميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين، إلي العاصمة المجرية بودابست للمشاركة فى قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"، حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع "فيشجراد" تأتى للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.