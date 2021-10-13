شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفيرة كولومبيا تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع السفيرة آنا ميلينا مونيوس دى جابريا سفيرة جمهورية كولومبيا لدى مصر سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "مرسى" لـ "مونيوس" بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

خلال اللقاء، تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والمجالات التى يمكن التعاون فيها مع الشركات العاملة بمجالات مماثلة بجمهورية كولومبيا على الصعيدين المدنى والعسكرى، وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار بالدولتين تساعد فى إنشاء عمليات تبادل تجارى قوية بين الجانبين.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن الجانبين يرتبطان بعلاقات وثيقة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستفادة من الخبرات الكولومبية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي للتماشي مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، وذلك بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات كافة الشركات العالمية كما أنها تعد مركزاً للإنطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية.

من جانبها أوضحت السفيرة آنا ميلينا مونيوس دى جابريا سفيرة جمهورية كولومبيا لدى مصر أنه توجد علاقات صداقة وتعاون مشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفةً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجاري بين كولومبيا ومصر.

كما أشادت " مونيوس" بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، معربةً عن تطلع عدد من الشركات الكولومبية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل إهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وفي ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيدةً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكولومبية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.