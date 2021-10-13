شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدرس تطبيق تذكرة موحدة للمترو والمونوريل والقطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس وزارة النقل تطبيق نظام التذكرة الموحدة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وخط القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى إنهاء أعمال تنفيذه وخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر المخطط افتتاحهما أمام الجمهور بداية عام 2022.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن نظام التذكرة الموحدة سيكون عبارة عن محفظة نقدية، أو مجموعة تذاكر ستحمل على كارت ذكى واحد سيكون بإمكان الراكب استخدامه في استقلال وسائل النقل الثلاثة، على أن يتم تعميمه تباعا على باقى وسائل النقل العاملة بالجر الكهربائى أو الأتوبيسات الترددية العاملة بالكهرباء المخطط تشغيلها في القاهرة الكبرى.

وأضافت المصادر، أن الراكب يستطيع باستخدام الكارت الموحد أو التذكرة، استقلال أى وسيلة نقل من الوسائل الثلاث أو أي وسيلة أخرى سيتم إضافتها تباعا لهذا النظام، لافتة إلى أن شبكة خطوط السكة الحديد الحالية العاملة بالديزل يصعب تطبيق عليها هذا النظام حتى الآن، حيث أن هذا النظام يتطلب بوابات دخول وخروج إلكترونية تعمل بتكنولوجيا واحدة يمكنها قراءة قبول الكارت الذكى الموحد.

وأوضحت المصادر، أن شبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها أو خطوط المترو الجديدة سيتم تطبيق عليها هذا النظام تباعا، لافتة إلى أنه يجرى التخطيط لتطبيق هذا النظام مع تشغيل مشروع القطار الكهربائى LRT المتوقع تشغيله أمام الجمهور بداية العام المقبل، لكنه لم يتم الاستقرار على موعد بدء تطبيق هذا النظام بشكل نهائي، حيث أن هناك احتمالية لتأجيل تطبيقه ليكون مع بداية تشغيل المونوريل.

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب، بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.

كما تنفذ الدولة مشروع القطار الكهربائى LRT منطلقا من محطة عدلى منصور التبادلية بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث ينطلق مساره موازيا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى لربط مدن شرق القاهرة مثل السلام والعبور والمستقبل والشروق وبدر، ثم يتفرع جنوباً في اتجاه العاصمة الادارية الجديدة واصلا إلى المدينة الرياضية الدولية ويتفرع شمالاً بعد مدينة بدر في اتجاه مدينة العاشر من رمضان.

وتنفذ الدولة المشروع على 4 مراحل، حيث يجرى العمل على إنهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، ليعقبهما فى نهاية 2022 افتتاح المرحلة الثالثة بالمشروع ثم يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة شاملة 3 محطات، لتبلغ إجمالي أطوال مسار المشروع بمراحله الـ 4 حوالى 103.3كم وعدد 19 محطة.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور حتى محطة مطار العاصمة الإدارية 1 بطول 65.63 كم وعـــدد 11 محطة، كما تمتد المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة (محطة الفنون والثقافة)، فيما تنطلق المرحلة الثالثة جنوباً بطول 18.5 كم وعدد 4 محطات شاملة 3 محطات علوية ومحطة سطحية وهى (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - محطة العاصمة الإدارية المركزية للتبادل مع القطار السريع).

فيما تمتد المرحلة الرابعة من المشروع التي انتهت الهيئة القومية للأنفاق من إعداد تصميماتها واعتماد مسارها شمالًا من محطة مدينة المعرفة حتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم متضمنة 7.5 كم مسار علوي و8.5 كم مسار سطحي شاملة عدد 3 محطات بينهم 2 محطة علوية ومحطة سطحية وهم (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).