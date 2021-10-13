شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وملفات الوزراء المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.