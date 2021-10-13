شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة بعنوان "أخلاق النبى" بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة "الأخلاق الكبرى" أخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده، وهي مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم ، وتضم 20 سؤالًا تبدأ اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ربيع الأول حتى الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، مع جوائز قيمة جدًا للفائزين.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار مبادرة "نبى الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، لافتة إلى أنه سيتم ترشيح أوائل الفائزين والفائزات من الأئمة والواعظات لقائمة الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.

كما سيتم إلحاق الراغبين منهم بالدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية إذا لم يكن قد سبق له الترشح لها ، أو دورة الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي، لمن لم يسبق له الحصول عليها ، وسيتم نشر أسئلة المسابقة صوتيًّا ، على أن تجمع الإجابات وترسل في نهاية المسابقة.