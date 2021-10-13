شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 91 محضراً وتمهل121 منشأة مخالفة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج تعيين 735 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 316 فرصة عمل .

وأضافت المديرية، فى بيان، إنها قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 10 متدربات ، كما تم عمل 7 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والتفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والمساحة ، والمشغولات اليدوية استفاد منها 104 متدرباً ومتدربة .

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي- أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 36 محضر، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و2 ندوة سموم بيضاء، و4 ندوة للمفاوضة الجماعية، و 11 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 401 عامل وعاملة.

وتابع مدير المديرية، أنه تم صرف 276 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 89 عاملا منهم ، 66 منحة مولود ، و20 منحة زواج ، و3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين ، و 23 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 74 ألفاً و225 جنيهاً ، ما بين عمليات جراحية صغري وكبري وعلاج وأدوية ، لـ 475 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1443 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 16 شكوى ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 12 شكوى للقضاء ، وحفظ شكوتين منها ، وتبقى شكوى واحدة مازالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة ، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 121 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 10 تراخيص وعمل 16 حملة تفتيشية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .