شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 5600 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في إطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وتبلغ أعداد الإزالات المستهدفة حوالى 165 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبا، وقد تم حتى تاريخه إزالة 5603 حالة بمساحة 1.40 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح اجمالى أعداد الإزالات المتبقية حوالى 159 ألف حالة إزالة بمساحة 18 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.

كما تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال 9521 كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 2868 كيلومتر.

كما تم طرح مساقى باطوال 466 كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال 26 كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الأطوال.