شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 578 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الحصول على مستحقات 4 مواطنين مصريين، بلغت137 ألفا و962 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 578 ألفا و60 جنيها مصريا تقريبا.

وكلفت وزارة القوى العاملة، المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات كل من المواطن"محمد.ط.ح " مهندس بشركة مقاولات، وذلك بحصوله على حكم قضائى بإلزام الشركة بدفع 49 ألفا و610 ريالا سعوديا أجور متأخرة.

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات المواطن"أحمد.م.أ" والذى كان يعمل بمطعم للمأكولات البحرية بعد حصوله على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 25 ألفا و283 ريالا سعوديا قيمة مستحقاته، كما تم الحصول على مستحقات المواطن"هيثم.ف.أ" والذى كان يعمل بأحد المطاعم بالرياض وحصل على حكم قضائي بإلزام المطعم بدفع 60 ألفا و069 ريالا سعوديا قيمة مستحقاته، وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين فى تنفيذ الأحكام الصادر لصالحه.

وتم تحصيل مستحقات المواطن"سامى.م.ع"، والذى وافته المنية بالسعودية وكان يعمل سائق بشركة مقاولات عامة بالرياض، وتم إيداع مبلغ 3000 ريال قيمة مكافأة نهاية الخدمة فى حساب مستحقات ورثة العاملين المصريين التابع السفارة تمهيداً لتحويله لذوى المتوفى بمصر.

وقدم المواطنون المصريون الشكر لوزارة القوى العاملة علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.