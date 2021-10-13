شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 16 طنا من لحوم أضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، توزيع لحوم الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، حيث توزع الوزارة اليوم الأربعاء، 16 طنًّا من لحوم الأضاحى بمحافظات: "كفر الشيخ- الفيوم- الدقهلية- البحيرة"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1184 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالي المستفيدين من المشروع نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة ، ووفر العديد من فرص العمل ، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة ، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء أنموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.