مصادر بـ"الطيران المدني" تكشف تقاصيل فيديو رقص محمد رمضان مع مضيفتَين على متن طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، إن الفيديو الذي يتم تداوله للفنان محمد رمضان، يرقص مع مضيفتَين جويتَين على طائرة خاصة، تبين أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الألمانية، والتي تعمل في مجال الطيران الخاص لنقل المشاهير ورجال الأعمال والفنانين، وإن المضيفتَين ألمانيتا الجنسية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن خط سير الرحلة "الإمارات/ الغردقة/ الجونة/ الغردقة"، وأن الطائرة من طراز أمبراير E35L business jet.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استئجار الطائرة لنقل الفنان من الإمارات إلى الجونة.

وتابعت المصادر بأنه تم الهبوط أولًا بمطار الغردقة؛ لإنهاء إجراءات الوصول دوليًّا، حيث إن مطار الجونة داخلي لا يستقبل رحلات دولية، وكذلك طائرات من الأحجام الكبيرة.

وقالت المصادر: بعد ذلك توجهت الطائرة الخاصة إلى مطار الجونة للهبوط به وإنزال الفنان المشهور، وعادت الطائرة إلى مطار الغردقة مرة ثانية.