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"الري": إزالة 5600 حالة تعدي خلال الحملات الموسعة لإزالة التعديات علي نهر النيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية في اطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر.

وقالت الوزارة في بيان لها،الأربعاء، إن أعداد الازالات المستهدفة حوالى ١٦٥ الف حالة بمساحة ١٩.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، وقد تم حتى تاريخه إزالة ٥٦٠٣ حالة بمساحة ١.٤٠ مليون متر مربع تقريبا ، ليصبح اجمالى أعداد الازالات المتبقية حوالى ١٥٩ ألف حالة إزالة بمساحة ١٨ مليون متر مربع تقريبا ، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

وأضافت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، واعمال تأهيل المساقى بمحافظات الجمهورية المختلفة ، حيث شمل المشروع ترع بأطوال ٩٥٢١ كيلومتر حتى تاريخه، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل ٢٨٦٨ كيلومتر.

كما تم طرح مساقى باطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى باطوال ٢٦ كيلومتر، وجاري العمل في باقى الأطوال.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

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