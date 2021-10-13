شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما تم تنفيذه بمشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة الدولة العمل على قدم وساق، لسرعة إنجاز المشروعات القومية، ومن بينها تنفيذ عدة مشروعات تعيد للقاهرة رونقها الحضارى، ومن أبرزها مشروع تلال الفسطاط والممتد على مساحة 500 فدان بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.. وفى النقاط التالية يرصد ”الخليج 365” أهم ما تم إنجازه لتنفيذ المشروع.



1. تم الانتهاء من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمقرر افتتاحها خلال أيام.

2. بحيرة عين الصيرة تعد النواة الأولى للمشروع.

3. متحف الحضارة المصرية المطل على البحيرة أحد مقومات مشروع تلال الفسطاط.

4. تم تسليم حديقة الفسطاط لبدء تطويرها ودخولها ضمن مشروع تلال الفسطاط

5. يتم نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن لوحدات أدمية ضمن خطة تطوير العشوائيات.

6. تم البدء في تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص أحد أهم معالم المشروع.

7. جارى إخلاء الأرض المخصصة لإنشاء الفنادق المطلة على بحيرة عين الصيرة.

8. تم البدء في تطوير محيط مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.