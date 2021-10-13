شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة أول اجتماع لمجلس نقابة الأطباء بتشكيله الجديد لانتخاب هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء، يوم الجمعة المقبل، 15 أكتوبر 2021، أول اجتماع له بتشكيله الجديد بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى، وذلك لانتخاب أعضاء هيئة المكتب "الوكيل، الأمين العام، الأمين العام المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد"، بالإضافة إلى مقررى اللجان النقابية.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل هيئة المكتب من أعضاء قائمة المستقبل بشكل كامل، نظرا لاستحواذها على أغلبية مقاعد المجلس البالغ عددها 24 مقعد، بعد حصول القائمة على 10 مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى.

وكانت قد أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء 2021، أن الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، هم: الدكتور أحمد حسين، الدكتور أسامة محمود، الدكتور جمال عميرة، وتحت السن: الدكتور أحمد على، والدكتور خالد أمين، والدكتور مايكل يوسف، أما الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة بالنسبة للقطاعات، فهم: قطاع القاهرة الدكتور محمد سمير، قطاع شرق الدلتا أيمن سالم، قطاع وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، غرب الدلتا الدكتور محمد فريد، قطاع شمال الصعيد الدكتور أحمد اليك، قطاع جنوب الصعيد الدكتور مصطفى هاشم.

وبلغت نسبة المشاركة بالتصويت فى التجديد النصفى 6.4%، بواقع 11863 طبيبا، وجاء ترتيب المحافظات من حيث نسب المشاركة: الفيوم 26.78%، الأقصر 23.82%، كفر الشيخ 21.7%، دمياط 21.23%، بني سويف 21% ، وجاءت محافظة القاهرة أقل محافظة من حيث نسبة التصويت، حيث بلغت أقل من 1%.