شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة أول اجتماع لمجلس نقابة الأطباء بتشكيله الجديد لانتخاب هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء، يوم الجمعة المقبل، 15 أكتوبر 2021، أول اجتماع له بتشكيله الجديد بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى، وذلك لانتخاب أعضاء هيئة المكتب "الوكيل، الأمين العام، الأمين العام المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد"، بالإضافة إلى مقررى اللجان النقابية.
ومن المتوقع أن يتم تشكيل هيئة المكتب من أعضاء قائمة المستقبل بشكل كامل، نظرا لاستحواذها على أغلبية مقاعد المجلس البالغ عددها 24 مقعد، بعد حصول القائمة على 10 مقاعد فى انتخابات التجديد النصفى.
وبلغت نسبة المشاركة بالتصويت فى التجديد النصفى 6.4%، بواقع 11863 طبيبا، وجاء ترتيب المحافظات من حيث نسب المشاركة: الفيوم 26.78%، الأقصر 23.82%، كفر الشيخ 21.7%، دمياط 21.23%، بني سويف 21% ، وجاءت محافظة القاهرة أقل محافظة من حيث نسبة التصويت، حيث بلغت أقل من 1%.