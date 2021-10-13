شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار علوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث تبدأ اللجنة فى تلقى طلبات الترشح يوم السبت 16 أكتوبر الجارى على أن تغلق الباب يوم الخميس 21 أكتوبر مع إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين.

وحددت اللجنة يوم الأحد والأثنين 24 و 25 أكتوبر للتقدم بالطعون، على أن يكون إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد 31 أكتوبر