شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيمات كورونا تشمل طلاب الجامعات ولم يتم تطعيم الأطفال حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم تطعيم الأطفال بلقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن التطعيمات حتى الآن تشمل طلاب بالجامعات فقط.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، لـ"الخليج 365": "يجب على أولياء الأمور الذين لديهم طلاب فى المدارس والجامعات التطعيم بلقاح كورونا حرصا على صحة أطفالهم، ولضمان بيئة تعليمية نظيفة"، مشيرا إلى أنه يتم تطعيم جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.