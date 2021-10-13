شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنصح باتباع هذه الخطوات فى حالة سقوط أمطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بضرورة اتباع بعض النصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء فى ظل الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، خاصة أثناء سقوط الأمطار وهى كالآتى:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.