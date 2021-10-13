شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" توفر 550 ألف فرصة عمل لشباب القرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمختلف المحافظات منذ انطلاقها فى 2019 وحتى الآن، وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة 58 مليون مصرى، ووفرت المبادرة حتى الآن أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لشباب القرى الأكثر احتياجا.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتنفيذ هذه الخطة الطموح يتم العمل بشكل متناسق بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك إشراك القطاع الخاص ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والمواطن الريفي نفسه، في وضع أهداف التنمية المرجوة، وخطوات تنفيذها طبقًا للأولويات.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحى، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف فى مصر من قبل.