شكرا لقرائتكم خبر عن مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع لصرف مقررات أكتوبر ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، للاستمرار فى صرف مقررات تموين شهر أكتوبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات التابعة للوزارة بتوفير المقررات لبقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

على جانب آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، ذات الجودة العالية بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل لـ20% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.