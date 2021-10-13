شكرا لقرائتكم خبر عن غلق حديقة الفسطاط بعد تسليمها لتنفيذ مشروع تلال الفسطاط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت محافظة القاهرة حديقة الفسطاط لهيئة التنمية الحضرية والأجهزة المكلفة بإنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة، وذلك للبدء فى تنفيذ خارطة تطوير المنطقة بالكامل ضمن انشاء مشروع تلال الفسطاط.

وأخلت هيئة نظافة القاهرة كل يخص الهيئة بالحديقة للحفاظ على المال العام، كما تم توزيع عمال الحديقة على الحدائق التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حيث كانت تعد الحديقة إحدى الحدائق المتميزة التابعة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة.



ويبدأ مشروع تلال الفسطاط عقب تسليم أرض منطقة "بطن البقرة"، لهيئة المجتمعات العمرانية والتي ستنفذ المشروع، ليضم المساحات المحيطة بمتحف الحضارة المصرية بما فيها أرض حديقة الفسطاط وأرض نادى الأبطال وكذلك الأرض الفضاء على امتداد شارع الفسطاط حتى مسجد عمرو، وهو ما يحول شكل المنطقة بالكامل.





ويشمل مخطط مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، إنشاؤها على مساحة 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة و بحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة، كما ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.