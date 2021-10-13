شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة لـ"المناخ الدولى": مصر لديها قدرات كبيرة فى الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نايجل توبنج، ممثل رفيع المستوى للأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، إن الدولة المصرية لديها إمكانيات وقدرات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى التقائه بعدد من الوزراء والمسئولين وأبدى انبهاره بالاهتمام الكبير لديهم بقضايا الطاقة والمناخ.

أضاف نايجل توبنج، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن مصر ستستضيف المؤتمر للعام المقبل وهو يشعر بحماس كبير حيال هذا الأمر، مردفا: "أكثر من 100 من قادة العالم أكدوا حضورهم للمؤتمر ولكن أعتقد أن الرقم سيكون 120 أو 124 شخصا سيحضروا العام المقبل".

وأوضح ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، أنه سيجرى طرح العديد من القضايا خلال مؤتمر المناخ الدولى بمشاركة الدول والمستثمرين، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى "صفر" انبعاثات كربونية خلال عام 2050، قائلا: "علينا أن نبحث عن مصادر بديلة للطاقة وفي المقدمة الطاقة المتجددة".

وتابع: "كثيرا من الشركات بدأت تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وهذا يساعد على مواجهة التغيرات المناخية، وهناك خطة للحفاظ على الأراضى الزراعية ومساعدة الدول النامية في قضايا تغير المناخ، ونعمل للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وهذا يدعم عملية التنمية".