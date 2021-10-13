شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تصدر 20 توجيها للمدارس حول التغذية المدرسية أبرزها الفحص اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيه عدد من التعليمات والتنبيهات للإدارات التعليمية والمدارس، خاصة مع انتظام العام الدراسى الجديد، حيث وجهت الوزارة عددا من التعليمات للمديريات والمدارس خاصة بالوجبات المدرسية وأماكن تخزينها والتعامل مع الموردين.

وفيما يلى أبرز تعليمات وزارة التربية والتعليم لمديرياتها في المحافظات، حول الوجبات المدرسية وأماكن تخزينها والتعامل مع الموردين:

1. تقوم اللجان المختصة على كافة المستويات بالإشراف والمتابعة وتذليل العقبات وحل المشكلات واتخاذ إجراءات سلامة تقديم الوجبات كل فيما يخصه.

2. يتم إعداد خطة لتوزيع العمل على الفنيين بالمديريات والإدارات مع بدء العام الدراسي، ويقوم أخصائو وموجهو التغذية بتنفيذ زيارات "أعداد - توجيه – متابعة" وفق خطة توزيع العمل.

3. تقوم لجان التغذية المدرسية بالمدارس بفحص الوجبات المقدمة قبل التوزيع اليومي بموجب محضر فحص يومي يتضمن حالة (الصنف واللون / الطعم / الرائحة / تاريخ الانتاج / مدة الصلاحية / الكمية الموزعة / جهة التوريد / وغيرها).

4. وعلى معلم الفصل التأكد من تناول التلاميذ الوجبة داخل الفصل لما له من أثر ايجابي على التلميذ وتحسين العملية التعليمية.

5. مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن استلام وتخزين وتناول الوجبات للفئات المستفيدة.

6. توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس "محضر تشكيل لجنة التغذية / الشهادات الصحية / محضر الفحص اليومي / اذن الصرف اليومي / استمارة بيان الوجبات المجمعة / تفويض مندوب جهة التوريد / وإجمالي الغرامات وغيرها".

7. عقد الاجتماعات الدورية بالمديرية مع مسئولي التغذية ومجلس الأمناء بالإدارات لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ ولنقل الخبرات، وتفعيل دور المكتبة والصحافة المدرسية لرفع مستوى الثقافة الغذائية.

8. تُخطر الإدارة العامة للتغذية في الحال وعلى الفور حال وجود عقبات أو مشاكل أو أزمات أثناء تنفيذ تقديم الوجبات حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم.

9. تغذية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال "رسمي" وتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي ومدارس التعليم المجتمعي بنسبة استهداف 100 % كأولويات في التغذية.

10. استهداف جميع تلاميذ المحافظات الحدودية والمناطق النائية والصحراوية في بعض المحافظات.

11. خضوع الجهات المنتجة لمكونات الوجبات المدرسية للمتابعة الدورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفق اشتراطات سلامة الغذاء لضمان سلامة وجودة المنتج طوال فترات التوريد.

12. توافى المديريات من الجهة المنتجة بالشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية ويتم التوزيع بموجب هذه الشهادة.

13. يتم وضع جهة التوريد التي تم التعاقد معها على توريد الوجبات المدرسية تحت الإشراف الكامل للوزارات المعنية طوال فترة التوريد كلا فيما يخصه.

14. ضرورة وجود عضو من التموين / الصحة / التربية والتعليم في اللجان الفنية الخاصة بالتغذية المدرسية (اللجنة الثلاثية) بالمديرية والمشكلة بقرار من المحافظ.

15. تقوم جهة التوريد بإخطار المديريات التعليمية بعنوان المخزن الرئيسي داخل نطاق المحافظة المرخص ومستوفى للاشتراطات الصحية.

16. إخضاع المخازن لكافة الإجراءات الصحية المتبعة من الجهات المختصة بالمحافظة قبل اتخاذ إجراءات التخزين لاستيفائها واشتراطات سلامة الغذاء من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

17. لا يتم تخزين الوجبات من الجهة الموردة في المخزن الرئيسي التابع لها داخل نطاق المحفظة والذي تم إقراره من قبل اللجنة الثلاثية إلا بموجب الشهادة الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

18. تخضع الوجبات للفحص الظاهري بالمدارس بموجب محضر فحص يومي وعند وجود مظاهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر إثبات حالة .

19. الالتزام بإجراء التحليل الكمي شهريا "تحليل القيمة التغذوية" على أن يتم سحب عينة من إحدى دفعات التوريد الشهرية مرة كل شهر وتلذي يتم بمعرفة المعهد القومي للتغذية وفقا لخطة سحب العينات.

20. تتخذ الموافقة الأمنية على جميع القائمين على تسليم الوجبات من جهة التوريد، ويتم إخطار المديرية بأسماء وأرقام المحمول / الرقم القومي لكل من مفوض جهة التوريد ومندوبي التوزيع.