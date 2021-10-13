أول صورة لإضاءة واجهات أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورة من أول إضاءة لواجهات الأبراج الإدارية بالمنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الجديدة.

وتعتبر منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهم المناطق في العاصمة، حيث تقام على مساحة 140 فدانًا وينفذ فيها 20 برج سكني يتوسطهم البرج الأيقونة بارتفاع 384 مترًا وبهذا الارتفاع يعتبر أعلى برج في أفريقيا.

والبرج الأيقونة الأعلى الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية مكون من 87 دورًا لأنشطة مختلفة ما بين السكني والإداري والسياحي والفندقي والخدمي، والـ 19 برجًا الأخرى تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية ومجموعة أخرى فندقية وكل برج يحتوي على منطقة تجارية وتكون التعاملات في الدور الأرضى والأول.