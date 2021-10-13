رئيس هيئة الطاقة الذرية يستقبل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالبرلمان والشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالبرلمان ومجلس الشيوخ المصري وصاحبهم في جولة شملت بعض المنشآت الحيوية والهامة بالهيئة مثل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدات التشعيع الجامي بالإضافة إلى وحدة معالجة النفايات المشعة بالهيئة.

وحرص الدكتور عمرو الحاج علي قبل بداية الجولة على تهنئة النواب ببداية الدورة البرلمانية الثانية وعلى الدور المتميز والنشاط الملموس والنجاحات التي تحققت خلال الدورة البرلمانية الأولى وقام بعرض نبذة عن أنشطة الهيئة ودورها في تطويع الاستخدامات السلمية للعلم النووي لخدمة وأمن وأمان المواطن وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "الحاج"، أن هيئة الطاقة الذرية بما يتوافر لها من خبرات علمية وبشرية على مدار أكثر من ستين عاماً تعد أحد الأعمدة والركائز الأساسية لدعم البرنامج النووي المصري والبحث العلمي في مصر في مجالات الطاقة الذرية.

يذكر، أن هيئة الطاقة الذرية، والتي تم إنشائها في خمسينيات القرن الماضي تعد بيت الخبرة الوطني في مجال أبحاث وتطبيقات الطاقة الذرية السلمية حيث تمتلك أربعة مراكز بحثية تهتم بإجراء البحوث في مختلف فروع الفيزياء النظرية والتجريبية، وتصميم وتشغيل المعجلات الأيونية، وبحوث وتطبيقات الليزر والبلازما، وبحوث تطوير الإلكترونيات لأهداف القياسات النووية ومعالجة النفايات المشعة، بالإضافة إلى البحوث والتطوير فى مجال المفاعلات الذى يشمل فيزياء وهندسة المفاعلات وعلوم وهندسة المواد ومواد المفاعلات، والتحليل التنشيطى النيترونى والتدريع الإشعاعي وغيرها، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة فى الطب والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى القيام بالتجارب على المستوى نصف الصناعى لتحسين خواص المواد البوليميرية والمنسوجات والمطاط والأخشاب والبويات ، مما يرفع من قيمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى إنتاج المركبات الصيدلانية المرقمة واسعة الإستخدام فى التشخيص الطبي.