الشرطة تداهم وكرا لترويج المنشطات الجنسية في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استهدفت مأمورية من مباحث الهرم ومفتشي الصحة وحدة سكنية اتخذها صاحبها وكرا للاتجار في المنشطات الجنسية المستوردة.

معلومات وردت للرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم أكدتها تحريات معاونه الرائد محمد سعودي باتجار أحد الأشخاص في المنشطات المستورة المهربة جمركيًا.

بالتنسيق مع مفتشي التموين ووزارة الصحة، داهمت قوات الأمن الشقة المُشار إليها بمنطقة حدائق الأهرام، وأمكن ضبط المدير المسؤول ومصادرة كميات كبيرة من المنشطات الجنسية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.