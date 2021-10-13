نقص يصل 103 جرامات للكيلو.. ضبط شحنة سكر تمويني في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت إدارة التموين من ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية من السكر التمويني ناقصة الوزن بالصف جنوب محافظة الجيزة.

شملت المضبوطات ١٥٠ لفة سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار ٥٥ جراما في الكيلو الواحد،١٨٠ لفة سكر ناقص الوزن بمقدار ١٠٣ جرامات في الكيلو الواحد غير مدون على الأككياس الشركة المنتجة والمعبئه له وتاريخ انتهاء الصلاحية أيضا.

صادرت المأمورية السكر المضبوط وتحفظت على السيارة وقائدها وتسليمه لمأمور ركز شرطة الصف، وتحرير المحضر رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح طوارئ الصف تمهيدا للعرض على النيابة العامة.